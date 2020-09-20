بوغدانوف: يجب تثبيت الهدنة في ليبيا لتهيئة الظروف لحوار سياسي شامل

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، عن ارتياح موسكو لوقف الأعمال القتالية في ليبيا.

ورأى بوغدانوف في مقابلة مع وكالة “إنترفاكس” الروسية اليوم الأحد، بأنه يجب تثبيت الهدنة الراهنة في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة أن تخدم هذه الهدنة إطلاق حوار بين الأطراف الليبية وليس تجزئة البلاد، على حد قوله.

ونوه بوغدانوف، إلى أن الإعلان عن وقف الأعمال القتالية جاء بشكل متزامن من رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لافتا إلى أن مثل هذه الإعلانات تؤثر إيجابا على الأوضاع على الأرض.

وقال بوغدانوف: “ومن بالغ الأهمية اتفاق جميع أعضاء المجتمع الدولي، والأطراف الليبية أيضا، على أن الأزمة الليبية لا حل عسكريا لها”، مع ذلك، فقد اعتبر بوغدانوف أن “هذا المبدأ لا يناسب الجميع للأسف”.

وأضاف: “إذا كنا اتفقنا على أنه لا وجود لحل عسكري، فيجب وقف إطلاق النار اليوم، وتثبيت هذه الهدنة، وذلك ليس من أجل تجزئة ليبيا أو تقسيمها، إنما من أجل تهيئة الظروف المواتية لبناء حوار سياسي شامل وثابت بين الأطراف الليبية”.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسية، إلى “ضرورة أن يضم هذا الحوار، مناقشة أنظمة الدولة المستقبلية في ليبيا، انطلاقا من الهدف الرئيس وهو ضمان وحدتها وسلامتها الإقليمية، وذلك بالتوازي مع حل المشكلات الاقتصادية، كي يتم استغلال الثروات الوطنية والنفط والاستثمارات وكل موارد البلاد هو لصالح الشعب الليبي أجمع، دون مساس بالحقوق والمصالح الشرعية لجميع مناطق ليبيا”.

وعلق ميخائيل بوغدانوف على قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج حول عزمه التنحي عن منصبه في نهاية أكتوبر القادم، قائلا: “يجب ألا تقود استقالة السراج إلى فراغ إداري في ليبيا”.