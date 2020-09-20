بوغدانوف: تركيا تعهدت بالمساعدة للإفراج عن الروسيين المعتقلين في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، أن موسكو تبحث مع أنقرة إمكانية الإفراج عن الروسيين المحتجزين في ليبيا، وتعهدت بالمساعدة للإفراج عنهما.

وفي مقابلة مع وكالة “إنترفاكس” الروسية اليوم الأحد، قال بوغدانوف ردا على سؤال عن الأطراف التي تتفاوض معها روسيا بشأن مواطنيها المحتجزين: “أعني الشركاء الأتراك الذين وعدوا بالمساعدة شأنهم شأن بعض الأطراف الأخرى”.

وردا على سؤال عما إذا كان سبب المماطلة في إعادة المحتجزين إلى روسيا هو كون المجموعة التي تحتجزهما لا تخضع لسيطرة أي جهة رسمية في ليبيا، قال بوغدانوف: “هذا هو لب المشكلة”.

وأضاف بوغدانوف، أن وزارة الخارجية الروسية تلقت تأكيدات من المسؤولين في حكومة الوفاق على أن ظروف احتجاز شوغالي وسويفان جيدة نسبيا ولا يواجهون نقصا في الطعام أو الخدمات الصحية، “لكننا نقول إنه يجب إعادتهما إلى أرض الوطن وفي أقرب وقت ممكن”.

يشار إلى أن الروسيين ماكسيم شوغالي وسامر سويفان والذين كانا يعملا في صندوق حماية القيم القومية، قد اعتقلا من قبل السلطات الليبية بطرابلس في شهر مايو 2019.

وقد أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في أواخر يوليو الماضي، أن روسيا تلقت رسالة كتابية من وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، أكد فيها أن ملف المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا سيتم “غلقها في أقرب وقت”.