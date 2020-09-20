المشري يرفض اتفاق فتح النفط ويطالب بالتحقيق مع معيتيق

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأحد عن رفضه الاتفاق بشأن إعادة فتح المنشآت النفطية واستئناف الإنتاج وإعادة التصدير.

وطالب المشرى في بيان له فتح تحقيق مع الجهات المشاركة فى الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ومن ضمنهم نائب السراج أحمد معيتيق المشارك فى الاتفاق.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى أن هذا الإجراء يعد اعتداء على اختصاصات السلطات الشرعية الواردة في الاتفاق السياسي واعتداء على الاختصاص القانوني لمصرف ليبيا المركزي.

وبرر المشري رفضه لهذا الاتفاق لأنه مخالف للمباديء الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها.

وكانت أطراف عدة تابعة لحكومة الوفاق واخرى تنتمي لتيار الإسلام السياسي أعلنت رفضها لاتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط.