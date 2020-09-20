السراج يبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الأحد في طرابلس مع سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجدد أوفتشا خلال اللقاء تقديره لإعلان السراج عن رغبته في تسليم مهامه للسلطة التنفيذية القادمة التي من المفترض أن تشكلها لجنة الحوار، داعيًا كافة الأطراف الليبية إلى ضمان انتقال شرعي وسلمي للسلطة.

واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، التي حددت مسارات ثلاث لحل الازمة الليبية ” أمنية واقتصادية وسياسية ” تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية.

وعلى صعيد آخر بحث الاجتماع ملف التعاون الثنائي ومساهمة الشركات الألمانية في مشاريع البناء والتعمير.