أزمة الديزل تشل حركة نقل إسطوانات الغاز لمناطق الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24-خاص

شلّت أزمة وقود الديزل الأسبوع الماضي حركة نقل إسطوانات الغاز من مستودع الغاز في طبرق إلى مناطق الجبل الأخضر ودرنة، محدثة بذلك نقصًا حادًا في غاز الطهي بتلك المنطقة.

وقال، محمد رحيل، مندوب مبيعات الغاز في شركة البريقة لتسويق النفط لأخبار ليبيا24، “إن أزمة وقود الديزل ألقت بظلالها على منطقة الجبل الأخضر مسببة نقصًا حادًا في غاز الطهي رغم توفره بمستودع غاز طبرق، وذلك لعدم قدرة سيارات النقل على نقل أسطوانات الغاز إلى هذه المنطقة.

“إن نقص وقود الديزل على سيارات نقل الغاز إلى مناطق الجبل الأخضر ومناطق شرق مدينة طبرق تسبب في عدم توفر الغاز بتلك المناطق”.

وأوضح، أن إنتاج مستودع غاز طبرق يصل إلى منطقة الأبرق بالجبل الأخضر ولم تتوقف الطلبيات الأسبوعية، إلا خلال الأسبوع الماضي لعدم توفر وقود الديزل لسيارات النقل”.

وتبلغ حصة مناطق الجبل الأخضر خلال أيام الأحد والثلاثاء الخميس إلى نحو 6 آلاف أسطوانة، وحصة منطقة طبرق وما جاورها هي أيام السبت والإثنين والأربعاء تصل لنحو 2000 إسطوانة من إنتاج المصنع اليومي البالغ 8 آلاف إسطوانة”.

وقال رحيل، “ليس لدينا أزمة غاز ونأمل أن يتوفر وقود الديزل حتى نقوم بتوصيل الغاز إلى كل المناطق التابعة لنا من الأبرق غرباً إلى أمساعد شرقاً إلى الجغبوب جنوباً”.

وأفاد، أن شركة البريقة وفرت نحو 20 ألف لتر من وقود الديزل لكل محطة، مشيرًا إلى أن صاحب المحطة رقم 853 في طبرق قام بتخصيص حصته لسيارات نقل وقود الغاز، حتى نتغلب على أزمة نقص الغاز غرب وشرق طبرق.

وأضاف رحيل، “اليوم باشرنا بتوزيع الغاز على مناطق الجبل الأخضر وكذلك المناطق الموجودة شرق طبرق، بالإضافة إلى داخل المدينة”.

وأكد، أن الغاز السائل متوفر ويصل إلى مستودع طبرق يومياً من مستودع رأس المنقار بواقع 5 سيارات يومياً.