796 إصابة جديدة بفيروس كورونا وطرابلس تسجل النسبة الأكبر

9

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت أنه تم أمس الجمعة تسجيل عدد (796) إصابة بفيروس كورونا منها 673 عينة جديدة، وعدد 123 مخالطة.

وأضاف المركز أنه استلم أمس الجمعة عدد ( 3318 ) عينة اظهرت النتائج سلبية عدد ( 2522 ) عينة بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن العاصمة طابلس شهدت أكثر حالات إصابة بفيروس كورونا حيث سجلت 452 حالة جديدة وعدد 37 حالة مخالطة.

واشار المركز الوطني لمكافحة الامراض إلى أنه تم تسجيل ( 472 ) حالة شفاء عدد 400 منها في طرابلس فيما سجل المركز عدد  ( 8 ) حالات وفاة.

وذكر المركز أنه بهذه النتائج ارتفع إجمالي الإصابات إلى 27,234 حالة، وعدد الحالات النشطة منها 12,129 حالة وبلغ عدد المتعافين  14,679 حالة، وسحلت : 426 حالة وفاة

المزيد من الأخبار

أردوغان يعبر عن أسفه إزاء قرار السراج بالتنحي عن منصبه

الصحة العالمية تتابع انطلاق امتحانات جامعة طبرق في ظل خطوات احترازية ضد كورونا 

بلومبرغ: السراج رفض اتفاق معيتيق وحفتر لإعادة فتح النفط

اغتيال بن سعود والكوافي.. حينما يُسكت الإرهاب دعاة السلام

المزيد

أردوغان يعبر عن أسفه إزاء قرار السراج بالتنحي عن منصبه

الصحة العالمية تتابع انطلاق امتحانات جامعة طبرق في ظل خطوات…

بلومبرغ: السراج رفض اتفاق معيتيق وحفتر لإعادة فتح النفط