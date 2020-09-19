796 إصابة جديدة بفيروس كورونا وطرابلس تسجل النسبة الأكبر
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت أنه تم أمس الجمعة تسجيل عدد (796) إصابة بفيروس كورونا منها 673 عينة جديدة، وعدد 123 مخالطة.
وأضاف المركز أنه استلم أمس الجمعة عدد ( 3318 ) عينة اظهرت النتائج سلبية عدد ( 2522 ) عينة بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR.
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن العاصمة طابلس شهدت أكثر حالات إصابة بفيروس كورونا حيث سجلت 452 حالة جديدة وعدد 37 حالة مخالطة.
واشار المركز الوطني لمكافحة الامراض إلى أنه تم تسجيل ( 472 ) حالة شفاء عدد 400 منها في طرابلس فيما سجل المركز عدد ( 8 ) حالات وفاة.
وذكر المركز أنه بهذه النتائج ارتفع إجمالي الإصابات إلى 27,234 حالة، وعدد الحالات النشطة منها 12,129 حالة وبلغ عدد المتعافين 14,679 حالة، وسحلت : 426 حالة وفاة