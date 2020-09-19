796 إصابة جديدة بفيروس كورونا وطرابلس تسجل النسبة الأكبر

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت أنه تم أمس الجمعة تسجيل عدد (796) إصابة بفيروس كورونا منها 673 عينة جديدة، وعدد 123 مخالطة.

وأضاف المركز أنه استلم أمس الجمعة عدد ( 3318 ) عينة اظهرت النتائج سلبية عدد ( 2522 ) عينة بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR.