مسلحون بمصراتة يمنعون معيتيق عقد مؤتمر صحفي بشأن اتفاق النفط

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أجبرت مجموعة مسلحة في مصراتة نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، على إلغاء مؤتمرًا صحفيًا كان يعتزم إقامته الجمعة داخل أحد الفنادق، وذلك عل خلفية إعلانه التوصل مع القيادة العامة للجيش الوطني إلى اتفاق إعادة إنتاج النفط وتصديره.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اقتحام المجموعة المسلحة للمؤتمر وإجبار معيتيق على إلغائه والخروج من الفندق.

وأشارت مصادر أن مسلحين أحاطوا دخلوا إلى مكان عقد المؤتمر ودخلوا في نقاش حاد مع معيتيق وحراساته الشخصية وأجبروه على إلغاء عقد المؤتمر.

والجمعة أعلن معيتيق الوصول إلى اتفاق على إعادة فتح النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على إيرادات النفط وتوزيعها العادل.

وأوضح معيتيق، في بيان، أن لجنة مشتركة ستنبثق عن الاتفاق وتتولى الإشراف على توزيع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى معالجة الدين العام لكل من الطرفين واستمرار اللجنة في الأعمال المناطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الجمعة، أنها أجرت حوارًا فعالًا داخل ليبيا، وقد تفاعل معه بشكل ايجابي وشارك به أحمد معيتيق.

وذكرت، في بيان، أن نتيجة الحوار كانت التوافق بين المتحاورين على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء.