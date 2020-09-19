مؤسسة النفط تعلن رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية “الآمنة”

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، مؤكدة استمرار حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ التي يوجد بها “عناصر (الفاغنر) والجماعات المسلحة الأخرى التي تعرقل أنشطتها وعملياتها”.

وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت، إلى أنها أصدرت تعليماتها للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية والإدارات المختصة التابعة للمؤسسة بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة، مشددة على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أي ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، التزامها بأعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية، منوهة إلى أن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاصاتها، وجددت تأكيدها على أنها ستعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في سياق البيان: “همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين والعمليات وأيضاً منع أي محاولات تسيس قطاع النفط الوطني، مما يعني أن المؤسسة تفي بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة وجاري تقييم فني تمهيدا لمباشرة الإنتاج والصادرات”.

يذكر أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد أعلن أمس الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعائدات المالية، مشترطا كذلك عدم توظيف إيرادات النفط لدعم الإرهاب وعدم تعرضها للسطو والنهب.