عسكري تركي سابق: رحيل السراج يهدد الاتفاقات التركية الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى اللواء التركي المتقاعد أحمد يافوز، أن الخطر بات يهدد مصير الاتفاقيات التي أبرمها الرئيس التركي رجب أردوغان مع حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، بعدما أعلن الأخير اعتزامه الاستقالة خلال الأيام المقبلة.

يافور رأى، في تصريحات له، نقلها موقع “جمهورييت” التركي، أن رحيل السراج عن المشهد السياسي، من الممكن أن يعني نهاية الوجود التركي في ليبيا.

وقال “إن الوضع الليبي الحالي يقلق السلطات التركية بشكل كبير، خاصة بعد إعلان السراج اعتزامه الاستقالة، مما يعرض مصير الاتفاقات التركية الليبية للخطر”.

وأضاف اللواء التركي المتقاعد أن آلية التدخل التركي في ليبيا تتمحور حول تواجد السراج في الحكم، مُبينًا أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث في الملف الليبي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن السلطات التركية في حالة من الترقب والانتظار المقلق ممن سيحلوا محل السراج في الفترة المقبلة.

وحذر من أن التدخل التركي في ليبيا أصبح ذو نظرة أحادية، مُختتمًا: “ففي البداية كان السراج هو رجل تركيا في ليبيا، ورحيله من الممكن أن يكون نهاية لدور تركيا في ليبيا”.

وكان الإعلام التركي والعربي نقل أمس الجمعة، انزعاج الرئيس التركي، رجب أردوغان، من قرار فايز السراج، التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق .

ودعا فايز السراج، مساء الأربعاء الماضي، لجنة الحوار، إلى أن تضطلع بمسؤوليتها في الإسراع بتشكيل السلطة التنفيذية، مُعربًا عن رغبته في تسليم مهامه في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها واختارت مجلسًا رئاسيًا جديدًا وكلفت رئيسًا لحكومة يتم تسليم المهام إليه، وفقًا لما ورد بمخرجات برلين الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الأمن.