صنع الله يقلل من شأن اتفاق النفط بين الجيش ومعيتيق ويصفه بالعبثي

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اعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط أن رفع القوة القاهرة عن حقول النفط مرتبطة ارتباطًا شرطيًا بالشفافية المقرونة بترتيبات أمنية بمعرفتها، مشيرة إلى جهود الاتفاق بين الجيش ومعيتيق عبثي، لا يمكن وصفه إلا بـ “قفزة في الهواء”.

أتى ذلك بعد أن جرى الإعلان من قبل الجيش الوطني الليبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، التوصل لاتفاق بشأن إعادة استئناف عمليات إنتاج وتصدر النفط.

وقالت المؤسسة، في بيان الجمعة، إنها “تأسف على ما آلت إليه الأمور من قيام جهة غير مختصة بتسييس قطاع النفط واستخدامه “ورقة مساومة” في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية دون مراعاة لأبجديات العمل المهني”.

‏‎ونقلت عن مصطفى صنع الله، قوله: “لا يمكن لنا أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات ولا يمكن أن نجعل من هذه الممارسات وسيلة تسيس قوت الليبيين فالطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي ولن نسمح لمرتزقة الفاغنر بلعب دور في قطاع النفط الوطني”.

‏‎وأضاف، “أن ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة، فلدينا أكثر من خمسين خزان مملؤة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب”.

‏‎وقال صنع الله، “إن المفاوضات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي والمجتمع الدولي تتضمن مبادرة وخطة شفافة واضحة المعالم ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها أو القفز من فوقها”.

‏‎وذكر، أن المبادرة تتضمن التشغيل الآمن للحقول والموانئ النفطية وحماية للمستخدمين والأهالي في مناطق الإنتاج والتصدير وخروج جميع المجموعات المسلحة بكل مسمياتها من كافة الحقول والموانئ النفطية وجعلها مناطق منزوعة السلاح وخلاف ذلك أي اتفاق إنما درب من دروب الخيال.

‏‎وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها “لن تسمح إلى أي جهة غير مختصة “كائنا من كانت” أن تفرض أجنداتها، مشيرة إلى أنها تستهدف من هذه الترتيبات ضمان المحافظة على البنية التحتية واستمرار الصادرات وتحقيق مدخولات منتظمة وشفافة من الإيرادات النفطية تجمد لصالح الشعب الليبي.

‏‎وأضافت، أن “هذه المبادرة ضمانا للاستعمال العادل للثروات والإيرادات النفطية وحمايتها والحيلولة دون السيطرة عليها من قبل بعض الجماعات والجهات دون وجه حق لمصالحها الخاصة التي تتعارض مع مصلحة الشعب الليبي في حقه في التمتع بثرواته”.

‏‎وقالت المؤسسة إن”محاولات البعض من إجراء مباحثات توصف بالسرية وبخلاف الثوابت المُعلن عنها في المبادرة؛ فإننا نتعهد أن نكون صخرة صماء في وجه هذه الجهود العبثية، والتي لا يمكن وصفها إلا بقفزة في الهواء لا تهدف إلا لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة ولن نسمح مرة أخرى باستخدام النفط “ورقة مساومة ” في أي مباحثات سرية كانت أو علنية دون أن تتضمن شروط واضحة ولمصلحة الحفاظ على المنشآت النفطية”.

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