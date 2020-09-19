شركة سرت تسيطر على تسريب في حقل “الحطيبة”

شركة سرت تسيطر على تسريب في حقل “الحطيبة”

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أنه تم يوم أمس الجمعة السيطرة على التسرب الذي وقع في خط حقل الحطيبة التابع للشركة.

وأوضحت الشركة أنه تم إقفال الخـط للبدء في أعمال الصيانة للتسرب منذ ساعات الصبح الأولى ليوم أمس واستمرت أعمال الصيانة حتى فُتحت الآبار من جديد ليصل معدل الضغط حالياً إلى 200 PSI ومعدل الإنتاج داخل الخط 60 مليون قدم مكعب.