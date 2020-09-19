شركة سرت تسيطر على تسريب في حقل “الحطيبة”
أخبار ليبيا24
أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أنه تم يوم أمس الجمعة السيطرة على التسرب الذي وقع في خط حقل الحطيبة التابع للشركة.
وأوضحت الشركة أنه تم إقفال الخـط للبدء في أعمال الصيانة للتسرب منذ ساعات الصبح الأولى ليوم أمس واستمرت أعمال الصيانة حتى فُتحت الآبار من جديد ليصل معدل الضغط حالياً إلى 200 PSI ومعدل الإنتاج داخل الخط 60 مليون قدم مكعب.
وأشارت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أن الضغط سيعود إلى المعدل الطبيعي وكذلك معدل إنتاج الغاز الذي يبلغ 90 مليون قدم مكعب من الحقل.
وكانت شركة الكهرباء بالحكومة الليبية أعلنت أمس الجمعة عن خروج حقل غاز الحطيبة بكمية (70 مليون قدم مكعب)، وذلك بسبب تسريب غاز فى الخط الخارجى للحقل.
وأوضحت شركة الكهرباء بالحكومة الليبية أن خروج حقل غاز الحطيبة تسبب في انخفاض المخصص الحالى إلى حدود (115 مليون قدم مكعب).
وأكدت الشركة أن خروج هذا الحقل المفاجئ عن العمل سوف يؤدي إلى إيقاف الوحد الغازية الخامسة بمحطة الزويتينة ، أيضاً التخفيض على باقي الوحدات العاملة بالغاز.
وأشارت شركة الكهرباء بالحكومة الليبية أن هذه المشاكل التشغيلية سينتج عنها زيادة في العجز إلى حدود ( 290ميغاوات).
وأفادت الشركة العامة للكهرباء أن شركة سرت لتصنيع النفط والغاز تقوم بالعمل على إصلاح العطل في الحقل ورفع الكمية إلى (190مليون قدم).