داعش يبيع عقارات المسيحيين في مزاد علني داعش يفرض على مسيحيون العراق اعتناق الإسلام أو "دفع الجزية"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

الدين الإسلامي تقبل المعتقدات الدينية المختلفة ومنح حرية العبادة وممارسة المعتقدات الدينية لغير المسلمين وكفل حمايتهم وحماية دور عبادتهم، وذلك جلي على مر العصور ناهيك عن الآيات الواضحة والأحاديث المسندة التي تدل على ذلك.

وقد تفاوتت درجة تقبل هذه الحريات بين الدول المختلفة حيث نجد بعض الدول قد تقبل أحد أشكال الحرية الدينية لكنها في الواقع تفرض بعض الضرائب التأديبية على الأقليات الدينية، وتعمل على سن بعض التشريعات الاجتماعية كأسلوب من أساليب القمع، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم السياسية .

وفي الدول الإسلامية يُطلق على مثل هذه الأقليات بأهل الذمة والتي تعني حرفياً الأفراد المحميين، ويتم التعامل معهم بمبدأ التسامح الديني واحترام دينهم .

لكن لتنظيم داعش رأي آخر، ففي العشرين من يوليو عام 2014 فرض على مسيحيون العراق اعتناق الإسلام ومنحهم مهلة لذلك أو “دفع الجزية”.

وسبق لتنظيم “داعش” أن شرع بتدمير ونسف عشرات الكنائس والأديرة والمدارس والمقابر التي تعود للطائفة المسيحية، كما قام بقتل العشرات منهم وبينهم رجال دين وقساوسة كبار.

تنظيم “داعش” انتقم من أهالي الموصل مرتين مرة بتهجير العائلات في الموصل عنوة، واعتبرهم مخالفين للدين ولا دين لهم ومرة أخرى انتقم ببيع عقاراتهم وأثاثهم من خلال مزاد افتتحه وسط سخط المئات من أهالي الموصل.

كذلك استهدف داعش المسيحيين في سوريا والعاملين المصريين وغيرهم في ليبيا ممن يعتنقون الديانة المسيحية .

وأفاد سكان محليون بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) شرع في بيع عقارات ومنازل وممتلكات المسيحيين في مدينة الموصل العراقية بالمزاد العلني لتأمين موارد مالية لسد متطلباته.

وقال سكان يقيمون في مدينة الموصل إن تنظيم “داعش” افتتح مزادا علنيا في منطقة دورة قاسم الخياط غربي الموصل بعد إعلان عناصر الحسبة، من خلال سياراتهم ودورياتهم العسكرية والأمنية الجوالة في الشوارع باستخدام مكبرات الصوت، بدء ساعة المزاد.

وأشار السكان إلى أن عناصر التنظيم أقدموا على عرض منازل وممتلكات العوائل المسيحية فقط داخل المزاد باعتبارها غنائم لـ “الدولة الإسلامية”.

وأضافوا أن المزاد ضم أكثر من 400 منزل سكني ونحو 19 عمارة تجارية وأيضا 167 محلا ومخزنا ومرأبا تجاريا لصالح خزينة التنظيم التي تعاني من ضائقة مالية.

ويعاني تنظيم داعش في محافظة نينوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر من أزمة مالية خانقة جراء تجفيف أغلب مصادر تمويله بعد منع شراء النفط المهرب من المناطق الخاضعة لسيطرته ومنع الاتجار بالآثار، فضلا عن تحرير الطرق الدولية التي كان يستخدمها في عمليات تهريب السلاح والعتاد باتجاه سوريا وتركيا، ما جعل منه غير قادر على تأمين حتى رواتب عناصره، وهو الأمر الذي جعله يبحث عن مصادر تؤمن له موارد مالية.

وبحسب سكان محليين، فإن طائرات التحالف الدولي تمكنت مطلع الأسبوع الماضي من تدمير مبنى فرع مصرف الرشيد وهو يعد ثاني أكبر مصارف العراق ويقع في منطقة الزهور شرقي الموصل ويحتوي على خزائن كافة ممتلكات تنظيم “داعش”.

وسبق لتنظيم “داعش” أن شرع بتدمير ونسف عشرات الكنائس والأديرة والمدارس والمقابر التي تعود للطائفة المسيحية كما قام بقتل العشرات منهم وبينهم رجال دين وقساوسة كبار.

وكان تنظيم داعش قد شن في 20 يوليو عام 2014 حملة شعواء استهدفت أبناء الديانة المسيحية في الموصل وأطرافها حيث خير المسيحيون خلالها إما باعتناق الإسلام أو دفع الجزية أو المغادرة، الأمر الذي أجبر آلاف العوائل على المغادرة إلى كردستان وكركوك وبغداد وأخرى إلى خارج العراق.