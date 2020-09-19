جويلي يرفض اتفاق النفط بين الجيش ومعيتيق

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رفض آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي، رفضه الاتفاق المبرم بشأن النفط بين الجيش الوطني الليبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق.

وقال جويلي، عبر قناة ليبيا الأحرار، “ننتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب بشأن الاتفاق المزعوم”. وأضاف، “نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذه المهازل لن تمر وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل.”

وقال، “من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة”.

والجمعة أعلن الجيش الوطني الليبي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، في بيانين منفصلين، التوصل لاتفاق حول النفط وكذلك إلى تفاهمات تتعلق بتوزيع عائداته.