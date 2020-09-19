توزيع مستلزمات الوقاية من كورونا تمهيدًا للامتحانات بالمعاهد الفنية المتوسطة

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أخبار ليبيا24

شرعت إدارة المعاهد الفنية المتوسطة بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني بالحكومة الليبية، الخميس، في توزيع المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا على المكاتب التابعة لها الخاصة بالمعاهد الفنية المتوسطة.

وقال مدير إدارة المعاهد المتوسطة بالهيئة، أحمد سويسي، إن جميع المكاتب استلمت مخصصاتها بالكامل، مشيرًا إلى أن المستلزمات احتوت على كمامات وجل مطهر وأجهزة قياس حرارة.

وأضاف سويسي، أن توزيع هذه المواد يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورنا ولاستخدامها في امتحانات الدبلوم الفني المتوسط الذي سينطلق يوم الأحد.

 

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