بلومبرغ: السراج رفض اتفاق معيتيق وحفتر لإعادة فتح النفط

أخبار ليبيا 24 – سياسة

نقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن أحد كبار مساعدي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أن الأخير لم يوافق على الاتفاق الذي توصل إليه نائبه أحمد معيتيق مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بشأن فتح النفط.

واعتبرت الوكالة في تقرير لها نشرته أمس الجمعة، أن عدم موافقة السراج على الاتفاق المبرم بين معيتيق وحفتر “يزيد من الشكوك على استئناف وشيك لإنتاج وتصدير النفط”، على حد قولها.

وقال معيتيق في مقابلة مع الوكالة، إنه يعتقد أن السراج سيقبل الصفقة، إلا أن كبير مساعديه – الذي رفضت الوكالة كشف اسمه – نفى ذلك في رد على الأسئلة، مضيفًا أن “السراج يريد خروج المرتزقة من البلاد، وهي القضية التي لم تطرح أصلًا خلال المحادثات مع الليبيين المنافسين لاستئناف الإنتاج”، وفق الوكالة.

وأشارت الوكالة، إلى أن حفتر قد أعلن في وقت سابق عن رفع الحصار الذي فرضته قواته على الحقول والموانئ في يناير الماضي وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الذي غالبًا ما يكون على خلاف مع السراج، قد أبرم الاتفاق الأسبوع الماضي في اجتماع في سوتشي بروسيا، مع نجل حفتر وممثلين من شرق ليبيا، بحسب ما ذمر التقرير.

وأضافت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في سياق تقريرها، أنه كان من المفترض أن يزور معيتيق مدينة سرت التي يسيطر عليها حفتر لتوقيع الاتفاق يوم أمس الجمعة، لكن أعضاء آخرين في حكومته منعوه.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد أعلن أمس عن استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعائدات المالية، مشترطا كذلك عدم توظيف إيرادات النفط لدعم الإرهاب وعدم تعرضها للسطو والنهب.