النايض يصف اتفاق القيادة العامة ومعيتيق حول فتح النفط بـ”الشجاع”

أخبار ليبيا 24 – سياسة

وصف رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، اتفاق القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق بشأن إنتاج وتصدير النفط من خلال الحوار (الليبي – الليبي) بـ”الشجاع”.

وأكد النايض في تصريحات صحفية اليوم السبت، على أن هذا الاتفاق سيعالج الأسباب العميقة للحروب والتوترات لفتح صفحة جديدة من الإنصاف لكل المناطق والمدن والقرى والمواطنين، على حد قوله.

وقال النايض: إن “الاتفاق الشجاع الذي تم بكامل تفاصيله واشتراطاته وآلياته، يأتي والبلاد والليبيين في أمسّ الحاجة إلى تدفق إيرادات الدولة إلى خدمة الوطن والمواطن”.

وأوضح سفير ليبيا لدى الإمارات سابق، أن أول خطوات بناء الدولة الليبية الموحدة هي الإنصاف والتوزيع العادل لمقدرات ليبيا على كل الليبيين، ونبذ الاستكبار والاستحواذ والغلبة والفساد، على حد تعبيره.

وأضاف عارف النايض: أن “الاتفاق يجفف منابع الإرهاب ويحرم عصابات الظلام من غنائمهم التي سرقوها على مدى قرابة العشر سنوات، أما الآن فقد حصحص الحق وسيتضح للشعب الليبي من هم خانقوه حقيقة”، وفق قوله.

وتعليقا على التوافق الذي حدث بين أحمد معيتيق والقائد العام المشير خليفة حفتر، قال النايض: “بالنسبة لاصطفاف أحمد معيتيق مع ليبيا بدلا من مصالح مدينة أو فئة معينة، فهذا يفتح باب مصالحة وطنية حقيقية بين الوطنيين في مصراتة وإخوانهم في باقي ليبيا، ويقطع الطريق على رؤوس الفتن من العصابات المؤدلجة التي مزقت الوطن”.

وكان المشير حفتر قد أعلن أمس الجمعة عن استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعائدات المالية، مشترطا كذلك عدم توظيف إيرادات النفط لدعم الإرهاب وعدم تعرضها للسطو والنهب.