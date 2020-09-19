المصرف المركزي: لا صلة لنا بالتفاهمات المتعلقة بشأن توزيع عائدات النفط

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نفى مصرف ليبيا المركزي الجمعة بشكل قاطع صلته بأي تفاهمات تتعلق بتوزيع عائدات النفط الليبي، مشيرًا إلى أنه يرفض الزج به وبمحافظه الصديق الكبير في هذا الشأن.

أتى ذلك بعد إعلان القيادة العامة للجيش الوطني من جهة ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، الجمعة التوصل لاتفاق بشأن إعادة استئناف النفط.

وأكد المصرف أنه مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية وفق الضوابط والقانونية وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح.

ودعا المصرف بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط فورا، محذرا من التداعيات المتفاقمة الناتجة عن عملية الإقفال.

وأعلن الجيش الوطني الليبي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق في بيانين منفصلين التوصل لاتفاق حول النفط وكذلك إلى تفاهمات تتعلق بتوزيع عائداته.