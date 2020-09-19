المدني: لن نسكت أكثر من ذلك الوضع مأساوي جرحى “بركان الغضب” يشتكون عدم علاجهم في بيلاروسيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات الوفاق، المدعو عبدالمالك المدني، أن معاناة جرحى ما تسمى بعملية بركان الغضب التابعة لهم، في الخارج لا زالت مستمرة.

وعلق المدني على مقطع فيديو لعدد من جرحاهم عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “هذه عينة من المعاناة لجرحانا الأبطال في دولة بيلاروسيا”.

وتساءل المدني قائلًا “هل هذا جزاء من قدموا انفسهم من أجل الوطن؟ أين القائد الأعلى للجيش من كل ذلك؟ أين وزارة الصحة من كل ذلك؟ أين الطب الميداني والدعم من كل ذلك؟، فالوضع مأساوي ولا السكوت عليه أكثر من ذلك”.

ويظهر في مقطع الفيديو عدد من الجرحى المصابين، يشتكون عدم حصولهم على العلاج في بيلاروسيا، حيث يتحدث أحدهم قائلًا “مفيش علاج ولا أعطونا مستحقاتنا ولا شيء”، مضيفًا “نحن موكلين شخص اسمه محمد أبوهادي لمتابعة شكوانا”.

وطالب آخر، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، صرف مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن دولة بيلاروسيا رافضة استكمال علاجهم بسبب عدم دفع تكلفة علاجهم.

لا حول ولاقوة إلا باللهمازالت معاناة جرحانا في الخارج مستمرة، وهذه عينة من المعاناة لجرحانا الأبطال في دولة بلا روسيا..هل هذا جزاءاً من قدموا انفسهم من أجل الوطن ؟؟أين القائد الأعلى للجيش من كل ذلك ؟أين وزارة الصحة من كل ذلك ؟أين الطب الميداني والدعم من كل ذلك ؟الوضع مأساوي ولا نستطيع السكوت عليع أكثر من ذلك؟؟ Posted by ‎عبدالمالك المدني – Elmadani‎ on Saturday, September 19, 2020

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من إخطار الأتراك جرحى بركان الغضب، بالطرد بسبب عدم سداد حكومة الوفاق تكلفة علاجهم، حيث كشف عدد من الجرحى منع المنشآت الصحية في تركيا تقديم الخدمات العلاجية للجرحى المتواجدين في اسطنبول.

وأوضحوا في تسجيل مرئي لهم في الخامس من سبتمبر الجاري، أنهم معرضون للطرد من أماكن سكنهم هناك علاوة على مشاكل أخرى، وذلك بسبب عدم تسديد حكومة الوفاق لنفقات علاجهم وإقامتهم هناك.