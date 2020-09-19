اللاعب الليبي “سالم روما” يبدأ رحلة التألق مع النصر الكويتي

15

أخبار ليبيا24

خاض اللاعب الدولي الليبي سالم المسلاتي الشهير بـ”روما” أمس الجمعة أول مباراة له بقميص فريقه الجديد النصر الكويتي ونجح خلالها في تسجيل هدف لفريقه.

وجاءت المباراة أمام القادسية في الإطار الودي وانتهت بخسارة النصر بثلاثية مقابل هدفين.

وكانت إدارة نادي النصر الكويتي قد أعلنت التعاقد مع المسلاتي الأسبوع الماضي قادما من الاتحاد الليبي.

ويعد المسلاتي أحد أبرز المهاجمين الليبيين وسبق وأن لعب في صفوف النصر والاتحاد محليا كما كانت له عدة تجارب احترافيه في الاْردن والعراق.

المزيد من الأخبار

الأهلي طرابلس يواصل زحفه في سوق الانتقالات

منتخب ليبيا في التصنيف 101 عالميا

بنغازي تحتضن مهرجان مخلوف للفتنس والقوة البدنية

المدينة يبدأ تعاقداته تحضيرا لانطلاق الدوري

المزيد

الأهلي طرابلس يواصل زحفه في سوق الانتقالات

منتخب ليبيا في التصنيف 101 عالميا

بنغازي تحتضن مهرجان مخلوف للفتنس والقوة البدنية