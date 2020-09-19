اللاعب الليبي “سالم روما” يبدأ رحلة التألق مع النصر الكويتي

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خاض اللاعب الدولي الليبي سالم المسلاتي الشهير بـ”روما” أمس الجمعة أول مباراة له بقميص فريقه الجديد النصر الكويتي ونجح خلالها في تسجيل هدف لفريقه.

وجاءت المباراة أمام القادسية في الإطار الودي وانتهت بخسارة النصر بثلاثية مقابل هدفين.

وكانت إدارة نادي النصر الكويتي قد أعلنت التعاقد مع المسلاتي الأسبوع الماضي قادما من الاتحاد الليبي.

ويعد المسلاتي أحد أبرز المهاجمين الليبيين وسبق وأن لعب في صفوف النصر والاتحاد محليا كما كانت له عدة تجارب احترافيه في الاْردن والعراق.