القنصلية الليبية في تونس تضع شروطًا للراغبين في العودة

القنصلية الليبية في تونس تضع شروطًا للراغبين في العودة

أخبار ليبيا24

اشترطت القنصلية الليبية في تونس على الراغبين في العودة إلى ليبيا ابتداء من اليوم السبت إلى ضرورة أخذ عينة «pcr» الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وطالبت القنصلية الليبية الراغبين في العودة إلى ليبيا ضرورة اعتماد نتيجة عينة «pcr» من المكتب الصحي بحيث تكون النتيجة سالبة خلال فترة لا تتعدى 72 ساعة.

وسبق وأن اشترطت القنصلية الليبية في تونس يوليو الماضي على الليبيين الموجودين في تونس والراغبين في العودة الى ليبيا إجراء تحليل «pcr» وليس تحليل عينة دم، و على حسابهم الخاص، واعتماد نتيجة التحليل من الملحق الصحي بالسفارة.