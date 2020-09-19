الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على شركات لخرقها حظر التسليح على ليبيا

أخبار ليبيا24

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات الإثنين على ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بتهمة خرق حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، بحسب ما قال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الفرنسية.

وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل يوم الإثنين في بروكسل.

وقال أحد الدبلوماسيين، الذين طلبوا عدم نشر اسمهم للوكالة الفرنسية، إن “العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة”، معتبرا أنها بمثابة رسالة.

كان الاتحاد الأوروبي أطلق “عملية إيريني” المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلفة بتطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.

وتعد تركيا أبرز الجهات الداعمة لحكومة الوفاق، وقد حذّر مسؤولون أمميون مرارا من أن إدخال أسلحة مصنّعة في الخارج إلى ليبيا يقوض جهود إرساء السلام في البلاد.

وتزايد التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط، سبب التنازع بين تركيا واليونان وقبرص على قضية ترسيم الحدود البحرية، وكذلك عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط.

وأكد الاتحاد الأوربي دعمه الكامل وتضامنه مع قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات المتكررة لسيادتهما، وكذلك الأعمال التي تنطوي على مواجهة ما تقوم به تركيا.

ومن الجانب الآخر، تصف وزارة الخارجية التركية موقف الاتحاد بالمنحاز المنفصل عن الواقع، وغير المستند إلى أساس قانوني.