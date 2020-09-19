الأهلي طرابلس يواصل زحفه في سوق الانتقالات

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واصلت إدارة نادي الأهلي طرابلس عقدها للانتدابات القوية في سوق الميركاتو حيث أعلنت اليوم السبت عن تعاقدها مع نجم السويحلي عبدالرحمن بوسنينة واللاعب محمود عكاشة لاعب الأفريقي التونسي.

وكانت إدارة الأهلي طرابلس قد بدأت سوق الانتقالات بعقد صفقة من العيار الثقيل بضم لاعب المنتخب والنصر عبد الله بلعم.