اتحاد عمال حقل آمال النفطي يطالب بزيادة رواتب عاملين القطاع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب اتحاد عمال حقل آمال النفطي التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية جميع الاتحادات الرئيسية والفرعية بالشركات النفطية بتكثيف الجهود لتفعيل قرار حكومة الوفاق رقم (642) لسنة (2013) بخصوص زيادة المرتبات لقطاع النفط بنسبة (67%).

كما طالب الاتحاد بإلغاء ضريبة الدخل، وتفعيل التأمين الصحي، لجميع مستخدمي قطاع النفط والغاز.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ورئيس اتحاد عمال النفط والغاز “سعد الفاخري” قد طالبا المجلس الرئاسي بإدراج زيادات رواتب قطاع النفط المستحقّة قانونا في ميزانية عام 2019.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده “صنع الله” و”الفاخري” من نفس العام لمناقشة خارطة طريق من شأنها أن تضمن الموافقة على الزيادات المستحقّة في الرواتب، وذلك على غرار العديد من الزيادات في أجور القطاع العام المعتمدة مؤخرا لقطاعات التعليم والصحة والدفاع والداخلية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس اتحاد العمال عن خيبة أملهما من عدم إدراج زيادات رواتب قطاع النفط المستحقّة وفقا للقرار، رغم قيام المؤسسة بإدراج زيادة في الرواتب بنسبة 67 ٪ في ميزانيتها التشغيلية لعام 2019 والتي قدّمتها إلى حكومة الوفاق الوطني في ديسمبر الماضي.

ودعا صنع الله موظفي القطاع إلى الالتزام بالمطالبة بحقوقهم بطريقة بناءة ودون الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدا تضامن مجلس إدارة المؤسسة مع الموظفين حتى يتم منحهم كافة حقوقهم، من جانبه أكد “الفاخري” على أن زيادة رواتب قطاع النفط حق لا جدال فيه نظرا للتضحيات الجسام التي يقدّمها العاملون بالقطاع لاستقرار إنتاج النفط والنهوض بالاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن موظفو الحقل نفذوا وقفة احتجاجية لأكثر من مرة احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة لهم .

وطالب الموظفون في بيان لهم جميع الجهات المسؤولة بقطاع النفط على رأسها المؤسسة الوطنية للنفط ومجلس ادارة شركة الهروج بتحسين الوضع للمستخدمين داخل الحقل وتقديم خدمات الرعاية الصحية وتفعيل قرار زيادة المرتبات و تنفيذ الوعود المتكررة مع اعضاء لجنة الادارة بالشركة.

وناشدوا المسؤولين احترام وتقدير جهودهم المبذولة في المحافظة على عملية إنتاج النفط وعدم الرجوع بهم الى السياسة الفوقية أو التعسفية بحسب وصفهم بالبيان ، و الا سيضطرون الى تصعيد وتيرة الاحتجاجات مما سيؤثرعلى عملية الانتاج بالحقل.