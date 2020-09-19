إيطاليا تدعو جميع الأطراف الليبية إلى دعم مسار الحوار

أخبار ليبيا 24 – سياسة

دعت إيطاليا، جميع الأطراف في ليبيا إلى دعم مسار الحوار السياسي لإيجاد حل للأزمة الليبية، في سياق عملية برلين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها أمس الجمعة، إنها “مع الاحترام الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي، نأمل أن تدعم جميع الأطراف وبمسؤولية، مسيرة الحوار نحو حل متفق عليه للأزمة في ليبيا، في سياق عملية برلين”.

وذكرت الوزارة، أن “إيطاليا قد رحبت بشدة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2542 الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما تدعم باقتناع قوي جهود البعثة الأممية لإعادة إطلاق عملية الحوار السياسي الليبي الداخلي”، وفق نص البيان.

وأضاف البيان، “نأمل أن يتحد أعضاء المجتمع الدولي بحسن نية لدعم هذا المسار والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وذلك في ظل امتثال كامل للقانون الدولي، بدءا بحظر توريد الأسلحة”.