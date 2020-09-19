أونيس: اتفاق النفط يقطع الطريق أمام حرب طاحنة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق، حسن أونيس، بتفويت الفرصة على من اعتبرهم دعاة الحرب، والنظر بعقلانية وبرؤية وطنية لاتفاق إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية، الذي أبرمته قيادة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، معربا عن اعتقاده أنه يقطع الطريق على أنهار الدماء وأكوام الأنقاض والرماد التي ستتركها الحرب الطاحنة والمدمرة التي كانت ستخلفها إعادة السيطرة بالقوة على هذه الموانئ النفطية.

أونيس رأى، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاتفاق سيجنب ليبيا مزيدًا من الخراب والدمار، ويحمي شبابها من أن يكونوا وقوداً لمعركة تدعمها قوى خارجية كبرى تسيطر حالياً على مصادر ثروة الليبيين.

وأشار إلى ضرورة النظر للاتفاق بعين التفاؤل وحسن النية وليس بنظرات التخوين والكلام العشوائي الذي يدفع ثمنه الشباب الليبي من أرواحهم، في الوقت الذي ينعم فيه أبناء المحرضين المتشبتين بمواقعهم من جهة، وأبناء المرموقين من جهة أخرى، بحياتهم المرفهة الباذخة، بحسب قوله.

وأضاف أن القراءة المتأنية للاتفاق تقول إنه في صالح أبناء الوطن الذين يعانون ضنك العيش وظروف الحياة الصعبة وعذابات لها أول وليس لها أخر، وأن من يرفض هذا الحل “قد جانبه الصواب واستسلم لمنصات إعلامية محرضة يقتات ممولوها من استمرار معاناة الشعب وقطع مصدر رزقه الوحيد”.

وأردف “عندما كانت المواجهة المسلحة فرض عين عند غزو طرابلس، وقفنا جميعنا كباراً وصغاراً ونساءً وأطفالاً في وجه مشروع إعادة الاستبداد والدكتاتورية، وبفضل الله وقوة وصلابة شبابنا البواسل حققنا النصر المبين على قوى الشر والعدوان المدعومة بكل مرتزقة العالم”.

وشدد على أن اليوم وقت الحل وتفويت الفرصة على من لا يهمه حياة الشباب، بنزع فتيل الحرب الضروس التي ستحرق الجميع إلا أبناء المستفيدين من استمرار الحرب والمحرضين على عدم الاستماع لمباردة إعادة فتح الحقول والموانئ حتى وإن كانت بشروط محددة وضمانات واضحة، مناشدا بالمضي في الحوار العقلاني برؤية وطنية من أجل إعادة إرساء السلام والمصالحة في ليبيا, وصولاً لتحقيق المنفعة والخير لكل أبناء ليبيا.

وكانت قيادة قوات الجيش الوطني، كشفت تفاصيل التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج وتصدير النفط، حيث قالت في بيان لها نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته على “فيسبوك”، أمس الجمعة، إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.