نقص في إمدادات الوقود لمراكز العزل والمؤسسات الصحية بسبها
مراكز العزل وغيرها من المؤسسات الصحية العاملة في مكافحة الوباء تواجه صعوبة شديدة في توفير الوقود.
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أخبار ليبيا24
قال المتحدث باسم لجنة إدارة مكافحة وباء كورونا بمدينة سبها صلاح إبراهيم لوكالة أخبار ليبيا24، إن مراكز العزل وغيرها من المؤسسات الصحية العاملة في مكافحة الوباء تواجه صعوبة شديدة في توفير الوقود.
وأوضح صلاح إن مدينة سبها تشهد تكرر انقطاعات الكهرباء لمدة تتجاوز الاثني عشر ساعة في اليوم الواحد، وهو ما ينعكس سلبا على عمل مركز العزل وغيره، خاصة أنها تحتاج لعمل المولدات التي يعتمد عليها المركز في تسيير عمله وخدمته للمرضى المقيمين في المركز.
وأكد أن اللجنة تواصلت مع الجهات المسئولة بداية من المؤسسة الوطنية للنفط وآمر منطقة سبها العسكرية، وقد وعدت بتوفير وقود، غير أن ذلك لم يحدث بعد، مما اضظر اللجنة لشراء الوقود من السوق السوداء بسعر ستة دينار للتر الواحد.
ووجه صلاح نداءا للمؤسسة الوطنية للنفط ومنطقة سبها العسكرية بضرورة توفير الوقود لمركز العزل الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وهو ما قد يساعد على التعامل بشكل جيد مع الوضع الوبائي ومعالجته بانتظام