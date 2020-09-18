نقص في إمدادات الوقود لمراكز العزل والمؤسسات الصحية بسبها

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم لجنة إدارة مكافحة وباء كورونا بمدينة سبها صلاح إبراهيم لوكالة أخبار ليبيا24، إن مراكز العزل وغيرها من المؤسسات الصحية العاملة في مكافحة الوباء تواجه صعوبة شديدة في توفير الوقود.

قال المتحدث باسم لجنة إدارة مكافحة وباء كورونا بمدينة سبها صلاح إبراهيم لوكالة أخبار ليبيا24، إن مراكز العزل وغيرها من المؤسسات الصحية العاملة في مكافحة الوباء تواجه صعوبة شديدة في توفير الوقود.

وأوضح صلاح إن مدينة سبها تشهد تكرر انقطاعات الكهرباء لمدة تتجاوز الاثني عشر ساعة في اليوم الواحد، وهو ما ينعكس سلبا على عمل مركز العزل وغيره، خاصة أنها تحتاج لعمل المولدات التي يعتمد عليها المركز في تسيير عمله وخدمته للمرضى المقيمين في المركز.

وأوضح صلاح إن مدينة سبها تشهد تكرر انقطاعات الكهرباء لمدة تتجاوز الاثني عشر ساعة في اليوم الواحد، وهو ما ينعكس سلبا على عمل مركز العزل وغيره، خاصة أنها تحتاج لعمل المولدات التي يعتمد عليها المركز في تسيير عمله وخدمته للمرضى المقيمين في المركز.