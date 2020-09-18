بنغازي تحتضن مهرجان مخلوف للفتنس والقوة البدنية

أخبار ليبيا24- خاص

أطلق نادي مخلوف الرياضي في مقره في مدينة بنغازي الخميس مهرجان مخلوف في نسخته الرابعة للفتنس والفيزك والقوة البدنية.

وقال رئيس نادي مخلوف الرياضي طارق مخلوف إن المهرجان انطلق الخميس ببطولة الفتنس والفيزك وشهدت مشاركة كبيرة من رياضيي نادي مخلوف.

وتابع مخلوف في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ سيتواصل المهرجان يوم الجمعة ببطولة للقوة البدنية، موضحا أن عدد المشاركين 80 رياضي.

وكان الرياضي عبد الرحمن جبر قد توج بكأس بطل أبطال الفيزك فيما حل ثانيا عبد الهادي حفتر وجاء محمد جمعة ثالثا فيما تحصل أشرف الفلاح على كأس بطل أبطال الكلاسيك وجاء عبد الهادي حفتر ثانيا وسالم الورفلي ثالثا.