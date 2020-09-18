القيادة العامة: تشكيل لجنة مشتركة لحل جميع الخلافات العالقة بين جميع الأطراف

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن تشكيل لجنة مشتركة بهدف حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، عقب عقد حوار ليبي ليبي الداخلي بشأن إعادة فتح تصدير النفط.

وأشارت القيادة العامة، إلى أن الحوار شارك فيه شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب، وتفاعل معه بشكل إيجابي وشارك فيه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، وفق نص البيان.

وأكد البيان، أن المتحاورين اتفقوا على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء، منوهة إلى أنه في نهاية المناقشات تم التوافق على صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق وطرحه للتصديق عليه.

وقال البيان، “كان مقررا إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة معيتيق والقيادة العامة العامة، اليوم الجمعة في مدينة سرت، حيث تجري المفاوضات لكن في طرابلس بقيادة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ضغطت على معيتيق في محاولاتها المتكررة في خرق عمل اللجنة، وأجبرته على إلغاء زيارته”.

وأضاف البيان: “رغم الخروقات، ما زالت منفتحة على الحوار الليبي الليبي الداخلي، وجاهزة للعمل على أساس الاتفاقية التي تم إبرامها والتوافق عليها، ومدينة سرت جاهزة لاستقبال أعضاء الحوار، وترحب بكل الجهود التي من خلالها سيتم الحفاظ على وحدة ليبيا”.

ونوهت القيادة العامة للجيش الليبي، إلى “أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم أثرت في الشعب الليبي في الغرب والشرق والجنوب والليبيين في الخارج، لذلك وعلى إثر الاتفاق المشترك مع شيوخ القبائل نحن جاهزون لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد”.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، قد أعلن اليوم الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا للعائدات المالية، و عدم توظيف إيرادات النفط لدعم الإرهاب وعدم تعرضها للسطو والنهب.