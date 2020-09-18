القوات المسلحة تضبط قطاع طرق جنوب الجغبوب

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء خالد المحجوب إن إحدى وحدات القوات المسلحة التابعة لمنطقة طبرق العسكرية قامت بالقبض على مجموعات مسلحة خارجة عن القانون جنوب منطقة الجغبوب.

وأضاف المحجوب أن شعبة الاستطلاع بمنطقة طبرق العسكرية وبالتنسيق مع الكتيبة “108” قامت بعملية نوعية وذلك بعد ورود المعلومات عن مجموعة من المجرمين تقوم بقطع الطريق أمام المواطنين المارة والصيادين في منطقة مقطوعة.

وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى أن هذه المجموعة تحتجز الرهائن من أجل طلب الفدية في عمل إجرامي، يتم باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقواذف بالإضافة إلى مركبات آلية دفع رباعي.

وأفاد أنه بعد تتبع آثار تحرك هذه المجموعة وتم تحديد ورصد مكان تواجدهم، قامت الكتيبة بالتقدم للقبض عليهم حيث حاولت المجموعة الخارجة عن القانون المقاومة بالأسلحة التي كانت بحوزتهم ومن ثم الفرار ولكن أمام ضربات وتقدم عناصر الكتيبة “108” تم القبض عليهم جميعًا دون وقوع أي إصابة بين جنود القوات المسلحة.