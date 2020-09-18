اختتام دورة تدريبية لرفع كفاء الأخصائيين الاجتماعيين بسبها

أخبار ليبيا24

اختتمت الخميس دورة تدريبية في مجال تعزيز قدرات المرشدين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين بسبها، والتي جرت ضمن مشروع المرشد الذي يشرف عليه فريق الدعم النفسي والإجتماعي برعاية منظمة الهجرة الدولية.

وقالت مدير مكتب الدعم والإرشاد النفسي بمراقبة التعليم بسبها زينب الحضيري لأخبار ليبيا24، إن هذا التدريب يعتبر المرحلة الثانية من تدريبات سابقة استهدفت عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، موضحة ان التدريب الأخير تم عن طريق ترشيح عدد من المدارس التي تحتاج لإكساب مهارات أكثر للأخصائيين، وتعزيز قدراتهم فيما يخص كتابة التقارير عن الحالات، وكيفية الإحالة بين الأخصائي الإجتماعي والمرشد النفسي.

مضيفة أن تدريبات المكتب ستتواصل لتشمل جميع الأخصائيين الإجتماعيين في جميع مدارس المنطقة، بهدف الرفع من مستوى العملية التعليمية، ومساعدة إدارات المدارس على الإستفادة قدر المستطاع من مهارات الأخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي.