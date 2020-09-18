إحياء اليوم الوطني للثقافة التباوية بسبها

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أحيت جمعية ملائكة الرحمة للأعمال الخيرية بسبها احتفالية باليوم الوطني للثقافة التباوية والذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، شارك فيها عدد من النشطاء والمهتمين بثقافة مكون التبو من أحياء سكرة والطيوري وحجارة والناصرية.

أحيت جمعية ملائكة الرحمة للأعمال الخيرية بسبها احتفالية باليوم الوطني للثقافة التباوية والذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، شارك فيها عدد من النشطاء والمهتمين بثقافة مكون التبو من أحياء سكرة والطيوري وحجارة والناصرية.