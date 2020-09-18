أوحيدة: مطار سبها جاهز لإستئناف الملاحة الجوية

المطار وضع إجراءات وتدابير حازمة للوقاية من انتشار كوفيد19
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أخبار ليبيا24
قال مدير مطار سبها الدولي محمد أوحيدة لأخبار ليبيا24، إن المطار سيستأنف رحلاته الجوية اعتبارا من يوم غد السبت الموافق التاسع عشر من سبتمبر الجاري بواقع رحلتين إسبوعيا لشركة الخطوط الإفريقية.
وبيّن أن الرحلة التي هبطت صباح الإربعاء الموافق السادس عشر من سبتمبر الجاري على أرض المطار؛ كانت تحمل على متنها فريقا فنيا من مصلحتي الطيران والمطارات، وايضا فريق من وزارة الصحة، لمتابعة التجهيزات التي انجزها المطار ومدى استعداده لتسيير رحلات آمنة وملتزمة بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
وأوضح اوحيدة أن المطار وضع إجراءات وتدابير حازمة للوقاية من انتشار كوفيد19، وألزم جميع مرتادي المطار بارتداء الكمامة الطبية، والإلتزام بالتباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة، كما لا يسمح بالازدحام داخل صالات المطار، ووضع آلية لتسريع عمليات المناولة ونقل البضائع والركاب بشكل آمن في جميع مراحل استقبال وترحيل المسافرين، مبينا أن قوات الجيش حمت المطار منذ يناير2019، ولاتزال تؤمن محيطه ومرافقه وهو ما شجع على إعادة الملاحة الجوية مجددا بشكل منتظم.
وفيما يخص الرحلات الدولية أكد اوحيدة أن المطار بانتظار توفير الوقود للرحلات الدولية، وهو متوقف على الشركات الناقلة التي يجب أن تضع جداول رحلاتها حتى يتوفر الوقود الكافي على حسب عدد الرحلات.