أوحيدة: مطار سبها جاهز لإستئناف الملاحة الجوية

أخبار ليبيا24

قال مدير مطار سبها الدولي محمد أوحيدة لأخبار ليبيا24، إن المطار سيستأنف رحلاته الجوية اعتبارا من يوم غد السبت الموافق التاسع عشر من سبتمبر الجاري بواقع رحلتين إسبوعيا لشركة الخطوط الإفريقية.

قال مدير مطار سبها الدولي محمد أوحيدة لأخبار ليبيا24، إن المطار سيستأنف رحلاته الجوية اعتبارا من يوم غد السبت الموافق التاسع عشر من سبتمبر الجاري بواقع رحلتين إسبوعيا لشركة الخطوط الإفريقية.

وبيّن أن الرحلة التي هبطت صباح الإربعاء الموافق السادس عشر من سبتمبر الجاري على أرض المطار؛ كانت تحمل على متنها فريقا فنيا من مصلحتي الطيران والمطارات، وايضا فريق من وزارة الصحة، لمتابعة التجهيزات التي انجزها المطار ومدى استعداده لتسيير رحلات آمنة وملتزمة بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وبيّن أن الرحلة التي هبطت صباح الإربعاء الموافق السادس عشر من سبتمبر الجاري على أرض المطار؛ كانت تحمل على متنها فريقا فنيا من مصلحتي الطيران والمطارات، وايضا فريق من وزارة الصحة، لمتابعة التجهيزات التي انجزها المطار ومدى استعداده لتسيير رحلات آمنة وملتزمة بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.