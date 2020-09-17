مستمرًا في زرع الفتنة .. الغرياني يطالب مليشيات الزاوية ومصراتة بالتدخل في صنع القرار

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد المُفتي الكعزول والداعم للجماعات الإرهابية الصادق الغرياني، التحركات السياسية التي شهدتها ليبيا على مدار الأيام الماضية سواء في المغرب أو مصر أو سويسرًا، مؤكدا أن مفاوضات بوزنيقة بمثابة إعادة لمشروع الصخيرات من جديد الذي تعاني منه ليبيا طيلة خمس سنوات.

الغرياني قال – خلال مقابلته برنامج “الإسلام والحياة” عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – “كل من دب وهب يسعى بالهرولة إلى مصر والمغرب وسويسرا، ويدعي أنه يمثل الليبيين، سواء كانوا ينتمون إلى أجسام سياسية أو حزبية أو شخصيات مستقلة، لمحاورة عقيلة صالح وبرلمان طبرق”، مُضيفًا أن كل هؤلاء عندما يخرجون بشيء تصوره البعثة الأممية على أنه قرار الليبيين.

وأكد أن أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق لا يستطيع أحد منهم الحديث بكلمة واحدة تمس خليفة حفتر وإلا مصيره سيكون مصير زميلتهم النائبة سهام سرقيوة التي اختطفت وانتهي أمرها عندما أدانت ما وصفه بـ”عدوان حفتر على طرابلس”، مضيفًا “هم في الواقع يكذبون على أنفسهم، ويضيعون وقتا في محادثات لتقاسم المناصب السيادية التي لم تعد موجودة أصلا في ظل الوضع المهين والحقير الذي تعيشه ليبيا”.

واعتبر أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة الاستشاري الذين أجروا مفاوضات مع نواب طبرق، لايمثلون الليبيين، بل هم جماعات متفرقة يمثلون مجلسا منقسما، ويعارض بعض أعضائه مفاوضات المغرب وأصدروا بيانًا بذلك، وبعضهم يمثل أهواء حزبية تابعة للبعثة الأممية التي تختارهم في كل مناسبة، وتوفر لهم تذكرة السفر والإقامة سواء في مصر أو سويسرا أو المغرب، برعاية المخابرات الفرنسية، على حد قوله.

وحرّض الغرياني، الكتائب المسلحة على التدخل في المشهد السياسي، قائلا “الآن عليهم المعول لإنقاذ ليبيا، خصوصا الكتائب الكبرى منهم سواء كان في مصراتة أو الزاوية الغربية أو الجبل أو غريان أو زليتن أو تاجوراء أو طرابلس وجنزور”، مضيفا “هذه الكتائب الكبيرة عليها أن تتحمل مسؤوليتها، فإن الأعمال بخواتيمها، صحيح هم قاتلوا وجاهدوا ونصروا الحق، لكن إذا استكانوا إلى الظلم وهادنوه وسكتوا عنه فهم مسؤولون عن ضياع ليبيا”.

وخاطب الكتائب الكبرى في الزاوية ومصراتة، قائلا “أنتم مسؤولون عن سكوتكم ومهادنتكم لهذه القرارات وعدم خروجكم ومطالبتكم؛ لأن السياسيين لا يسمعوا إلا لكم لأنكم تملكون القوة، وأعلم أن كثيرا من عناصر بركان الغضب ممن ليسوا قياديين هم يتألمون ويحترقون ويريدون حرسا وطنيا، لكن القيادات مهادنة وساكتة، وأنا أحملهم المسؤولية وأطلب منهم أن يغيروا مواقفهم”.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.