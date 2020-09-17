مسؤول: الشركة المصرية للكهرباء تورد 130 ميغاوات ولاوجود لطرح الأحمال في منطقة طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال مصدر مسؤول في شركة الكهرباء في طبرق لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الخميس إن شركة الكهرباء المصرية باشرت في توريد 130 ميغاوات اعتباراً من يوم أمس الأربعاء.

وأضاف المصدر في تصريحه أن الكهرباء الموردة من مصر تغطي منطقة طبرق من التميمي والبمبة والمخيلي والعزيات غرباً إلى أمساعد شرقاً إلى الجغبوب جنوباً.

وأشار المصدر إلى أنه لاوجود لطرح الأحمال في هذه المناطق لو استمر التوريد من مصر وبدون أعطال في الشبكة الليبية، موضحًا أن مدينة طبرق وضواحيها تحتاج إلى 110 ميغاوات .

وأفاد المصدر أنه بالنسبة لبقية المنطقة الشرقية بنغازي والجبل الأخضر وسرت والكفرة تتغذى عن طريق الشبكة الليبية، مؤكدًا أنه في حال توفر الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية لوحدات السرير والزويتينة وشمال بنغازي سوف تتوفر الكهرباء ويختفي تخفيف الأحمال عن هذه المناطق.

يشار إلى أن مدينة طبرق وماجاورها قد شهدت الأيام الماضية إنقطاعات في التيار الكهربائي لعدة ساعات بسبب صيانة إحدى الدوائر الكهربائية في مصر.