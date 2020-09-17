مدرب مصري يرفض تدريب نادي ليبي بسبب توقف الدوري

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كشف المدرب المصري محمد عودة، عن تلقيه اتصالات من أحد الأندية الليبية المشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل، من أجل تدريبه.

وسبق لمحمد عودة أن درب من قبل فريق الأهلي بنغازي، إلا أنه استقال من منصبه في يناير 2019،