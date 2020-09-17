مدرب مصري يرفض تدريب نادي ليبي بسبب توقف الدوري
أخبار ليبيا24
كشف المدرب المصري محمد عودة، عن تلقيه اتصالات من أحد الأندية الليبية المشاركة في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل، من أجل تدريبه.
وسبق لمحمد عودة أن درب من قبل فريق الأهلي بنغازي، إلا أنه استقال من منصبه في يناير 2019،
وأشار عودة في تصريح تلفزوني إلى أنه رفض العرض بسبب توقف الدوري الليبي.
وأضاف عودة :”لا أريد التدريب مباراة أو اثنتين (في بطولة أفريقيا) فقط خاصة في ظل توقف الدوري الليبي منذ عام أو أكثر”.
وستشارك أندية النصر والأهلي بنغازي والاتحاد والأهلي طرابلس في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بالموسم المقبل.