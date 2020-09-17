سيظل كارثة حلت بليبيا .. الشاطر: السراج ضاعف معاناتنا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمنى عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، مساء أمس الأربعاء، من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أن يقدم استقالته اليوم، وليس كما أعلن في نهاية شهر أكتوبر المقبل، مُشيرًا إلى أنه ضاعف معاناة البلاد خلال الأربعة أعوام الماضية حتى وصلت مرحلة الكوارث .

الشاطر كتب ، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “السراج استلم قيادة الدولة من الناحية التنفيذية والبلاد تعاني”، مضيفًا “بعد 4 سنوات ضاعف المعاناة وأصبحت كوارث” .

وتابع “اليوم يقول أنه تعرض لضغوطات وعمل في ظروف غير طبيعية”، مردفًا “نُصح كثيرًا بأنه يقودنا إلى كوارث .. تمنيت لو استقال اليوم و ليس وعدًا في أكتوبر”، خاتمًا “يظل كارثة حلت بنا”.

ودعا فايز السراج، في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، لجنة الحوار، إلى أن تضطلع بمسؤوليتها في الإسراع بتشكيل السلطة التنفيذية، مُعربًا عن رغبته في تسليم مهامه في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها واختارت مجلسًا رئاسيًا جديدًا وكلفت رئيسًا لحكومة يتم تسليم المهام إليه، وفقًا لما ورد بمخرجات برلين الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الأمن .

وأعرب السراج، في بيان مرئي، عن ترحيبه بما تم إعلانه من توصيات وصفها بأنها مبشرة أفضت إليها المشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة، مؤكدا أنه ينظر إليها بعين الأمل والرجاء بأن تكون فاتحة خير للمزيد من التوافق والاتفاق، وأنه يشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد من التفاهمات المطلوبة، لضمان الانتقال السلمي والسلس للسلطة، متمنيا لهم التوفيق والسداد .