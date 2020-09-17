ديوان المحاسبة يسجل مخالفات عن وزارة المالية بحكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

كشف ديوان المحاسبة، الأربعاء، في تقريره السنوي لسنة 2018، رصد عدد من المخالفات لوزارة المالية بحكومة الوفاق، من بينها اختلال الوزارة للسياسة التي تنتهجها، والتي تتمثل في عدم سيطرة الوزارة على كافة الموارد المختلفة لتمويل الموازنة العامة.

وجاء في التقرير عدم قدرة الوزارة على إقفال الحسابات الختامية للدولة، وتعدى المجلس الرئاسي على اختصاصات الوزارة، مما أربك سير عمل الوزارة، والاضافة العشوائية في توجيه الإنفاق.

وأضاف التقرير، تأخر الوزارة في إصدار التفويضات المالية للجهات خلال سنة 2018، وقيامها بالاحتفاظ ببنود الاتفاق المركزية، وعدم إحالتها إلى الوزارات المعنية، إضافةً إلى تحويل الأموال بالخارج دون تمريرها على حساب التحويلات الخارجية.

وكشف التقرير، عن مخالفات في إدارة الموازنة العامة، من تحويل مبالغ من حسابات الحكومة من غير الأغراض المخصصة لها، نتيجة لعدم التقييد في الصرف، وإغفال عمليات الجرد السنوية لجميع أصول الدولة والتعرف على أرصدتها.

ومن حيث مخالفات منظومة حسابات الدولة، بين التقرير السنوي، كثرة إلغاء الصكوك نتيجة لعدم ربط إعداد الإذن بالصرف بإعداد صكوك، وعدم إظهار التعديلات تطرأ على الأذونات المستخرجة من المنظومة، وتقصير وزارة المالية في ربط المنظومة الجديدة.

كما كشف الديوان، عدم اهتمام الوزارة بتسجيل ممتلكات الدولة، وعدم اهتمامها بإمساك السجلات اللازمة خاصة المتعلقة بالبنود المركزية.

كما أوضح التقرير عدم قيام الوزارة بمتابعة الصكوك المعلقة الخاصة بحساب الودائع والتي تجاوزت المدة القانونية لقطعها، إضافةً لاحتفاظ الوزارة مبالغ مالية بالحساب تجاوزت المدة القانونية وذلك يعد مخالفاً للقانون.

وسجل التقرير قيام وزارة المالية بفتح اعتماد مستندي لصالح شركة هونداي الكورية بقيمة تتجاوز 900 ألف دولار، مشيرًا إلى أنه لوحظ عدم إبرام تعاقد مع وزارة المالية والشركة، وعدم الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وعدم توفير مخصصات مالية لتغطية الاعتماد.