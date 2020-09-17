بوغدانوف يبحث مع أبوسهمين في موسكو الأوضاع في ليبيا

بوغدانوف يبحث مع أبوسهمين في موسكو الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الوضع في ليبيا، مع السياسي الليبي رئيس تيار “يا بلادي” نوري أبوسهمين.

وأشارت الخارجية الروسية عقب اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء بموسكو، إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بتطور الأوضاع في ليبيا وحولها ومهام تعزيز نظام وقف إطلاق النار.

كما بحث الجانبان، “آفاق إطلاق حوار ليبي ليبي واسع بمشاركة كافة القوى السياسية لضمان وحدة وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها”، بحسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

من جانبه، قال رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين في تغريدة له على “تويتر”، إن زيارته إلى موسكو جاءت تلبية لدعوة رسمية من الخارجية الروسية، موضحا أنه ناقش مع بوغدانوف عملية وقف إطلاق النار والمسار السياسي.

وأكد أبوسهمين، أن سيادة ليبيا ورفض وجود المرتزقة وعلى رأسهم الفاغنر عناوين بارزة لنا في أي علاقات دولية قادمة، مضيفا أن دوره في تيار “يا بلادي” إطلاع كل من يرغب في أن يكون شريكا فاعلا في بناء دولة المؤسسات أن هذه الشراكة تبنى على أساس الاحترام المتبادل، وفق قوله.

يذكر أن نوري أبوسهمين كان آخر رئيس للمؤتمر الوطني العام في الفترة بين 24 يونيو 2013 وحتى 7 فبراير 2014، وقد أعلن في مطلع يوليو الماضي عن إطلاق تيار سياسي جديد تحت مسمى “يا بلادي”.