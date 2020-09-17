العقوري يرحب بتعيين العجيلي سفيرًا لتونس في ليبيا

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رحب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اليوم الخميس، بتعيين أسعد العجيلي كسفير لجمهورية تونس لدى ليبيا.

وبعث العقوري، مذكرة ترحيب إلى العجيلي، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تعزيز العلاقات مع الجانب التونسي في جميع المجالات.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية، السبت، تعيين أسعد العجيلي سفير جديد لدى ليبيا، وجاء هذا الإعلان في إطار مجموعة كبيرة من التعيينات الدبلوماسية من قبل الرئيس التونسي.

وبالمناسبة، دعا العقوري إلى إعادة افتتاح القنصلية التونسية في بنغازي، وذلك في مذكرة بعثها إلى رئيس لجنة الخارجية والحريات بمجلس النواب التونسي، السيدة سماح دمق.

وأكد العقوري، على أهمية افتتاح القنصلية لخدمة الجالية التونسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في هذه المنطقة.