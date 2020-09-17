الجازوي: حديث السراج جاء بضغوط دولية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس التابع لحزب العدالة والبناء الإخواني، سعد الجازوي، إن كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وحديثه عن الاستقالة في فترة زمنية مقبلة لم تكن نتيجة الحالة السيئة التي وصلت إليها إدارة البلاد خلال السنوات الماضية وخصوصا بعد 4/4 والأزمة التي أظهرت الكثير من عوار الحكومة، بل جاءت اتساقا مع المشروع الدولي لليبيا.

الجازوي رأى في مداخلة هاتفية لقناة ليبيا بانوراما، أن كلمة السراج تأتي اتساقًا مع المشروع الذي يسوق الآن دوليًا ويراد أن توضع فيه الدولة الليبية في سياق تمت تجربته من قبل، عبر الدخول في مرحلة انتقالية جديدة من خلال وجوده أخرى، قائلا “لا أعتقد سنصل من خلاله إلى نتيجة تضع يدها على الأسباب والعلاجات الحقيقة لما وصلنا إليه؛ نتيجة عدم وجود الإرادة الدولية للوصول إلى حل في ليبيا”.

وأكد أن كلمة السراج جاءت نتيجة إملاءات دولية تريد لليبيا الدخول في مرحلة انتقالية أخرى، مضيفا “كنا ننتظر من السراج أن يضع خطوطا عملية لعلاجات حقيقية للملفات التي يعاني منها المواطن الليبي، لكنه وضعنا في السياق الدولي بأنه سيسلم إلى الحكومة التي ستنشأ عن طريق لجنة الحوار، دون إضافة جديد يخص معاناة الشعب الليبي”.

وأبدى عدم تفاؤله بنجاح رئيس حكومة توافقية نتاج اتفاق سياسي بين أطراف متنازعة وصل إلى حد الاحتراب، ولن يكون الطريق أمام هذه الحكومة سهلا، بل ستكون هناك تجاذبات بين كل الأطراف، قائلا: “لكن الأداء السيء وتركيز السلطات في يد السراج وإدارته للكثير من الملفات هي التي أوصلتنا لهذه الحالة”.

وأوضح أن تظاهرات الشارع خلال الأيام الماضية تمثل مؤشرا على أن الحالة وصلت إلى درجة لم يعد حتى الطفل الصغير أن يتغافل عنها أو لا يشعر بآثارها على حياته، مُضيفًا “ضغوط السراج الرئيسية هي ضغوط دولية بالدرجة الأولى وتتجه إلى صناعة واقع جديد وقيادة المشهد الليبي إلى فترة انتقالية أخرى وتشكيل حكومة جديدة على غرار ما تم في الصخيرات”.