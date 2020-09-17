الأغا: تقاسم المناصب السيادية عبر نظام المحاصصة هو تكرار لسيناريو العراق بلهجة ليبية الأغا: تقاسم المناصب ما هو إلا مشروع جديد لتسمين بطون جديدة وزيادة لمعاناة المواطن

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انتقد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، الحراك الدولي مع الأطراف الليبية، بشأن المناصب السيادية وتقاسمها بين أطراف الصراع.

الآغا كتب ، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “ما يحدث الآن عبر الأروقة السياسية الدولية من اجتماعات لتقاسم المناصب السيادية عبر نظام المحاصصة، ما هو إلا مشروع جديد لتسمين بطون جديدة وزيادة لمعاناة المواطن”، معتبرًا ذلك نفس سيناريو العراق ولكن بلهجة ليبية، حسب تعبيره.

وشهدت الفترة الماضية، العديد من اللقاءات في المغرب وسويسرا ومصر، لبحث محاولة حلحلة الأزمة الليبية، والخروج من الأزمة الراهنة، في ظل المشهد السياسي المرتبك في ليبيا، وتردي الأوضاع المعيشية.

ورغم تعدد اللقاءات والتحركات السياسية خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي ينم ظاهريًا على خطوات جادة نحو حلحلة الأزمة الليبية، إلا أنها تصب جميعًا في إطار إطالة الفترة الانتقالية، على غير رغبة الليبيين الذين أنهكتهم الصراعات ويأملون في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، ما ينذر بانفجار الأوضاع وخروجها عن السيطرة.