استشارية طبرق: أكثر من 200 إصابة بكورونا و36 حالة وفاة

أخبار ليبيا24 خاص

قال رئيس فريق الرصد باللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق أحمد الفزاني لـ”أخبار ليبيا 24″ إن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 201 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 36 حالة وفاة إلى الآن.

وأشار الفزاني إلى أن أعداد حالات الشفاء بلغت إلى 116 حالة شفاء، موضحًا أن الحالات النشطة الموجودة بمركز الحياة (الحجر الصحي) بلغت 49 حالة البعض منها كان على التنفس الصناعي.

وأكد رئيس فريق الرصد باللجنة الاستشارية أن التخوف من الزيادة في حالات الإصابة مازال موجودًا بوجود المناسبات بجميع أنواعها، موضحًا أن عدم وعي الكثير من المواطنين لخطورة المرض سيزيد من حالات الإصابة.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد شهدت أول إصابة بفيروس كورونا كانت في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي لسيدة مسنة لديها أمراض مزمنة.