الفزاني

استشارية طبرق: أكثر من 200 إصابة بكورونا و36 حالة وفاة

0

أخبار ليبيا24 خاص

قال رئيس فريق الرصد باللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق أحمد الفزاني لـ”أخبار ليبيا 24″ إن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 201 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 36 حالة وفاة إلى الآن.

وأشار الفزاني إلى أن أعداد حالات الشفاء بلغت إلى 116 حالة شفاء، موضحًا أن الحالات النشطة الموجودة بمركز الحياة (الحجر الصحي) بلغت 49 حالة البعض منها كان على التنفس الصناعي.

وأكد رئيس فريق الرصد باللجنة الاستشارية أن التخوف من الزيادة في حالات الإصابة مازال موجودًا بوجود المناسبات بجميع أنواعها، موضحًا أن عدم وعي الكثير من المواطنين لخطورة المرض سيزيد من حالات الإصابة.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد شهدت أول إصابة بفيروس كورونا كانت في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي لسيدة مسنة لديها أمراض مزمنة.

المزيد من الأخبار

الداخلية تحذر من عاصفة متوسطية تضرب الساحل الليبي

مسؤول: الشركة المصرية للكهرباء تورد 130 ميغاوات ولاوجود لطرح الأحمال في منطقة طبرق

تحرير مهاجرين غير شرعيين كانوا محتجزين داخل مخزن ببئر الأشهب

وليامز تشيد بإعلان السراج عن نيته في الاستقالة

المزيد

الداخلية تحذر من عاصفة متوسطية تضرب الساحل الليبي

مسؤول: الشركة المصرية للكهرباء تورد 130 ميغاوات ولاوجود لطرح…

تحرير مهاجرين غير شرعيين كانوا محتجزين داخل مخزن ببئر الأشهب