أرقام كورونا في ليبيا تتزايد

أخبار ليبيا24

تشهد أرقام كورونا في ليبيا تزايدًا بجميع الحالات بشكل يومي، حيث لازال المركز الوطني لمكافحة الأمراض مستمرًا في إعلان الأرقام المتزايدة.

ومع تزايد أعداد المصابين؛ فإن عدد الإصابات اليوم الخميس لامس سقف الـ 26 ألف إصابة، بعد أن أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 886 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز أن تسجيل العينات الجديدة جاء بعد إجراء تحاليل لـ 3971 عينة، سُجل منها 3085 عينة سالبة، و619 عينة موجبة جديدة، و267 مخالطة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 25,822 إصابة، منها 11,509 إصابة نشطة.

في المقابل أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 410 حالة شفاء، و11 حالة وفاة جاء الإصابة بكوفيد19.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء إلى 13,908 كما ارتفعت حالات الوفيات إلى 409 حالة وفاة.