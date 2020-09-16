مختصون بمجال الصحة يؤكدون التزامهم بالتعاون لمكافحة جائحة كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد مختصون في مجال الرعاية الصحية في ليبيا، التزامهم بالتعاون ومع الأطراف الدولية بهدف مكافحة جائحة كورونا في جميع أنحاء البلاد، داعيين كافة الليبيين إلى احترام العاملين في مجال رعايتهم الصحية وحمايتهم.

جاء ذلك عقب مشاركة عدد من العاملين في القطاع الصحي من كل أنحاء ليبيا في الاجتماع الأول الذي يعقد ضمن سلسلة اجتماعات تدعمها الأمم المتحدة للمختصين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة جائحة كورونا، وذلك من خلال لقاءات متزامنة عبر الاتصال المرئي.

وعقدت جلسة التشاور الأولى في سبتمبر الجاري، بمشاركة 28 مشاركاً من طرابلس وبنغازي وسبها ومختلف المدن في جميع أنحاء البلاد، وعملوا على تحديد الاحتياجات ومناقشة المبادرات المشتركة لتعزيز سبل الوقاية من الوباء والكشف عنه وإدارة الاستجابة للوباء.

وتهدف هذه المبادرة، التي تقودها نخبة من العاملين في القطاع الصحي بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى تعزيز الاستجابة لجائحة كورونا ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الثغرات في تقديم الخدمات على المستوى الفني.

وذكرت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه النقاشات ستسهم في زيادة الوعي حول الاحتياجات، وتخطيط الاستجابة للقضايا المتعلقة بالجائحة أملاً في بناء آليات طويلة الأجل للتعاون في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت البعثة، إن المشاركين التزموا بالتعاون في جميع أنحاء ليبيا ومع الأطراف الدولية بهدف مكافحة جائحة كورونا والتقليل من مخاطرها، ودعوا جميع الليبيين إلى احترام العاملين في مجال رعايتهم الصحية وحمايتهم، من خلال تسليط الضوء على العنف والمخاطر الأمنية السائدة التي تواجه العاملين في المجال الطبي.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بوحدة الهدف والالتزام اللذين أظهرتهما المجموعة التي ستلتقي مجدداً في غضون أسبوعين لمواصلة جهودها، بحسب ما نشرت على موقعها الرسمي.