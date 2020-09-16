مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لعام إضافي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام واحد ، مع تحديد مجموعة من مهام الوساطة والمساعي الحميدة.

ونص قرار المجلس رقم 2542 (2020)، بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2021 باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة، وذلك بتصويت 13 مؤيدًا مع امتناع الصين والاتحاد الروسي عن التصويت.

وحدد القرار، المهام التي يتعين إجراؤها بالتوافق التام مع مبادئ الملكية الوطنية، بما في ذلك تعزيز تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، ودعم جهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار في مناطق ما بعد الصراع، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والإبلاغ عنها، وتقديم الدعم إلى ليبيا عند الطلب استجابة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وأكد القرار، على تكليف البعثة الأممية في ليبيا أيضا بالمساعدة في تحقيق وقف إطلاق النار بمجرد موافقة الأطراف الليبية على ذلك، تقديم الدعم المناسب لتنفيذه، بحسب ما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي.