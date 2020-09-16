صالح يلتقي نشطاء من المنطقة الشرقية صالح يؤكد على ضرورة محاسبة الفاسدين وأنه لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت القانون

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء اليوم الثلاثاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني من مدن المنطقة الشرقية.

و تناول اللقاء مع نشطاء المجتمع المدني تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ورؤيته لإنهاء الأزمة الليبية.

وتم التطرق لعدة مواضيع أبرزها الأوضاع المعيشية للمواطن وتردي الأوضاع الخدمية التي أدت إلى خروج المواطنين إلى الساحات احتجاجاً على تردي الخدمات وضد الفساد .

وأبدي المستشار عقيلة تفهمه لمطالب المحتجين وحقهم المشروع في ذلك، مؤكدًا للحاضرين بأن التظاهر السلمي حق للمواطن بما يكفله الدستور والقانون شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

أكد صالح على ضرورة محاسبة الفاسدين وأنه لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت القانون .