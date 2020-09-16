صالح يلتقي نشطاء من المنطقة الشرقية
صالح يؤكد على ضرورة محاسبة الفاسدين وأنه لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت القانون
أخبار ليبيا 24 – خبر
التقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مساء اليوم الثلاثاء مع عدد من نشطاء المجتمع المدني من مدن المنطقة الشرقية.
و تناول اللقاء مع نشطاء المجتمع المدني تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ورؤيته لإنهاء الأزمة الليبية.
وتم التطرق لعدة مواضيع أبرزها الأوضاع المعيشية للمواطن وتردي الأوضاع الخدمية التي أدت إلى خروج المواطنين إلى الساحات احتجاجاً على تردي الخدمات وضد الفساد .
وأبدي المستشار عقيلة تفهمه لمطالب المحتجين وحقهم المشروع في ذلك، مؤكدًا للحاضرين بأن التظاهر السلمي حق للمواطن بما يكفله الدستور والقانون شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
أكد صالح على ضرورة محاسبة الفاسدين وأنه لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت القانون .