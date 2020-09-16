صالح يحث الشعب للمشاركة في الانتخابات البلدية صالح يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بشهر أكتوبر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع، وذلك بعد دعوة وجهها المستشار عقيلة لرئيس اللجنة المركزية؛ ليقف على آخر استعدادات اللجنة المركزية .

وحث صالح اللجنة على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وذلك خلال شهر أكتوبر القادم خاصة بعد تحديد أولى البلديات التي ستجرى بها الانتخابات.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة المركزية جمال عبدالشفيع جاهزية اللجنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأن اللجان الفرعية في البلديات المستهدفة قد تم تشكيلها وستشهد المرحلة الحالية حملة توعوية ودعائية وبحلول شهر أكتوبر سيتم الإعلان رسميا عن فتح باب تسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات وفق خطة احترازية ووقائية.

وفي ختام اللقاء ثمن المستشار عقيلة جهود اللجنة المركزية بالحكومة الليبية، وأكد على أن الاستحقاقات الوطنية وعلى رأسها الانتخابات البلدية لابد أن تتم في الموعد المحدد وأن يتم التغيير على جميع الأصعدة بالطرق سلمية.