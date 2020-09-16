«بومطاري» بقدم إقرار ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد التأكيد على أهمية إنفاذ القانون بإلزام القيادات والموظفين بإقرار الذمة المالية

أخبار ليبيا 24 – خبر

تسلم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” نعمان الشيخ إقرار الذمة المالية لوزير المالية والمكلف بوزارة الاقتصاد الدكتور فرج ابومطاري ، بمقر الهيئة .

الشيخ أكد خلال تسلم الإقرار على أهمية إنفاذ القانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن لجنة التطهير والذي يلزم القيادات والموظفين في الجهات العامة بإقرار الذمة المالية.

من جانبه، أشاد الدكتور ابومطاري بجهود الهيئة رئاسة وموظفين على هذه الخطوة الهامة، على أن تلحقها خطوات من باقي أعضاء الحكومة قيادة ووزراء ومسؤولين .

بومطاري أضاف على حسابه وزارته بـ”فيسبوك” أن تقديمه قرار الذمة المالية، يرجع إلى “ضرورة وأهمية قيام المستهدفين قانوناً بتقديم الإقرارات المالية في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح وإقرار مبدأ المحاسبة تمهيداً لبناء دولة القانون والمؤسسات” على حد زعمه.

ولم يكشف “بومطاري” في البيان عن تفاصيل إقرار ذمته المالية من أرصدة مالية أو ممتلكات، فيما أرسل “نعمان الشيخ” إخطاراً لـ”السراج” بتقدم “بومطاري” بإقرار ذمته المالية.