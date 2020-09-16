المقصبي يكشف عن مفاجأة لعشاق السباحة في بنغازي

المقصبي يكشف عن مفاجأة لعشاق السباحة في بنغازي تكريم الاتحاد الفرعي للسباحة كأفضل اتحاد فرعي في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي خالد المقصبي عن قرب البدء في صيانة وتشغيل حوض السباحة بالمدينة الرياضية.

وقال المقصبي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – بعد النجاح الكبير للاتحاد الفرعي وإقامته لعدد من المناشط عرضت إدارة المشروعات ببلدية بنغازي صيانة وتشغيل حوض السباحة بالمدينة الرياضية .

وتابع رئيس الاتحاد الفرعي الحمد لله رغم قلة الإمكانيات وفي ظروف صعبه نجحنا في تنظيم مهرجان الريم للألعاب البحريه والشاطئية وتنظيم تجربة عبور 50 كلم سباحة وستكون هناك مفاجآت كبير للعبه في قادم الأيام .

يشار إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة قامت بتكريم الاتحاد الفرعي للسباحة كأفضل اتحاد فرعي في بنغازي هذا العام .