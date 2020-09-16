المسماري يهاجم المشري ويصفه بـ”الإرهابي”

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هاجم الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، بشدة رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، متهمًا إياه بالإرهاب والخيانة العظمى للوطن.

ووجه المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عدة اتهامات من بينها الإرهاب والخيانة للوطن وسرقة الأموال، وتلقي أموال خارجية بهدف خدمة جماعة الإخوان المسلمين.

وقال المسماري، “إن خالد المشري إرهابي ومجرم ويجب أن يحاسب على الخيانة العظمى للوطن”.

وأضاف، “أن المشري يتلقى مرتبًا شهريًا مع بقية أعضاء حزب العدالة والبناء بقيمة 250 ألف دولار من قبل قطر، كما أنه مُتهم من قبل هيئة الرقابة الإدارية بسرقة 10 مليون دينار عام 2015”.

وعرض المسماري، خلال المؤتمر، وثيقة قطرية قال إنها تؤكد تلقي المشري مع أعضاء من حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، مبلغ 250 ألف دولار شهريًا.

وقال المسماري، “خالد المشري وغيره من أعضاء حزب العدالة والبناء لا يعملون من أجل الدولة، وإنما من أجل جماعة الإخوان المسلمين التي تدار من تركيا وقطر”.

وأضاف، أن “خالد المشري كان من الداعمين للإرهابيين في بنغازي من خلال تقديم الدعم المالي والعلاج وتزوير جوازات السفر لهم”، متسائلًا: ” كيف لـ خالد المشري وغيره من الخونة أن يكونوا شركاء في حل الأزمة الليبية”.